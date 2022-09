200 Milliarden für »Energiekrieg«

Christian Spicker/IMAGO Die führenden Vertreter der Ampelkoalition vor Klausurtagung im Schloss Meseberg (31.8.2022)

Die Gasumlage wird zurückgezogen; für eine Energiepreisbremse und die Rettung von Unternehmen werden zusätzliche 200 Milliarden Euro bereitgestellt. Das teilten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit. Helfen soll die Finanzspritze gegen massenhafte Verarmung und mehr noch den Wirtschaftscrash.

»Die Unternehmen brechen uns weg«, erklärte Habeck bei dem Termin zur Begründung der »außergewöhnlichen Notsituation«, die laut Grundgesetz (Artikel 115) das Lockern der Schuldenbremse rechtfertigt – ausdrücklich ist das nur für die zweckgebundenen 200 Milliarden Euro geplant. Wie Lindner unterstrich, bleibt »die Regelgrenze der Schuldenbremse« für den Bundeshaushalt 2023 in Kraft, ein »Dammbruch bei den Ausgaben« in aller Not ausgeschlossen.

Mit den 200 Milliarden soll bei weitem nicht nur eine Gaspreisbremse finanziert werden, deren Ausgestaltung durch »die Gaskommission« Scholz für Mitte Oktober erwartet. Dazu kommen Zuschüsse für eine Strompreisbremse, sollten da nicht genug Übergewinnsteuern von Kraftwerksbetreibern einzutreiben sein (für Lindner gibt es keine Übergewinne). Außerdem sollen von dem Geld »Lösungen« für Gasimporteure wie SEFE, Uniper oder VNG entwickelt werden. Und nicht zuletzt Unternehmen mit »Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen« durch schwere See gebracht werden.

Es gehe darum, »Unternehmen zu kapitalisieren«, so Habeck, und damit eine Wirtschaftskrise zu »unterbinden«. Den Hintergrund brachte Lindner mit einer verunglückten Formulierung unfreiwillig auf den Punkt: »ein Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in Verbindung mit einem Energiekrieg Deutschlands«, das seine »wirtschaftliche Schlagkraft« nun »beweisen« werde (»deutsche Staatsanleihen bleiben der Goldstandard in der Welt«).

Es blieb dem Bundeskanzler vorbehalten, das Ding beim Namen zu nennen: »Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.«