Suche nach heißer Spur

Uwe Koch/Eibner/imago Der Druck ist raus: Absperrventil an der Anlandestation für die Nord-Stream-2-Pipeline in Lubmin

Nach der EU hat auch die NATO eine »entschlossene Reaktion« auf die Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 angekündigt. »Jeden vorsätzlichen Angriff« auf die kritische Infrastruktur der Mitgliedstaaten werde man »geeint« beantworten, hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme des Nordatlantikrats. Mehrere Politiker gingen dazu über, nicht mehr nur Russland ohne Beleg zu beschuldigen, sondern auch die Latte für eine etwaige Reaktion höher zu hängen. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis etwa sprach von einem »Terrorakt«. Der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer sah explizit »Staatsterrorismus« am Werk.

Die Anschläge sind offenbar noch breiter angelegt worden als bisher bekannt. Wie die schwedische Küstenwache am Donnerstag mitteilte, hat sie mittlerweile ein viertes Leck identifizieren können; es soll an Nord ­Stream 2 entstanden sein. Noch unklar war zunächst, welchen Strang der Pipeline es betrifft. Bei Nord Stream 1 sind beide Stränge schwer beschädigt worden. Weiter spekuliert wurde am Donnerstag über die Frage, wer die Anschläge zu verantworten hat. Das russische Onlineportal lenta.ru berichtete, laut den Daten des Fachdienstes »Flightradar 24« sei ein US-Mehrzweck-Helikopter »MH-60R Strike Hawk« in der Nacht von Sonntag auf Montag relativ nahe bei Bornholm über der Ostsee gekreist. Der Hubschrauber besitze die Fähigkeit, Unterwasserziele anzugreifen. Experten wiesen freilich darauf hin, dass derartige Anschläge leicht mit Unterwasserdrohnen zu realisieren sind. Diese wiederum können auch von völlig unauffälligen zivilen Schiffen abgesetzt werden.

In Russland hat unterdessen die Generalstaatsanwaltschaft ein Verfahren wegen internationalen Terrorismus eingeleitet. Dies wurde mit dem »erheblichen wirtschaftlichen Schaden« begründet, den die Zerstörung der Pipelines für Russland mit sich bringt. Moskau warf zudem die Frage auf, wieso weder die Streitkräfte noch die Geheimdienste der Ostseeanrainer oder anderer NATO-Staaten Erkenntnisse über die Anschläge zu haben scheinen. Die Ostsee gilt als eines der am intensivsten überwachten Gewässer weltweit, erst recht seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Anschlagsorte wiederum befinden sich nur knapp außerhalb der Zwölfmeilenzone – der unmittelbaren Hoheitsgewässer Dänemarks. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa äußerte am Donnerstag, über das dortige Geschehen müssten die US-Geheimdienste, da sie eng mit Dänemark und Schweden kooperierten, eigentlich im Bilde sein. Ausgedehnte Aufklärung in der Ostsee ist darüber hinaus ein Tätigkeitsfeld der Bundeswehr, die dabei im NATO-Rahmen laut Angaben von Militärs sogar »eine gewisse Führungsrolle« innehat.

Unterdessen rücken die mittel- bis langfristigen Klimaschäden der Anschläge stärker in den Blick. Hatten Experten zunächst erklärt, kurzfristige Umweltschäden seien nicht zu erwarten, so verweisen Fachleute nun darauf, dass das aus den Leitungen entweichende Methan erheblich schädlichere Auswirkungen auf das Klima hat als Kohlendioxid. So besitzt es, auf 20 Jahre berechnet, das 80fache Treibhauspotential, auf 100 Jahre berechnet immer noch das 30fache. Die langfristigen Folgen sind damit wohl gravierender als zunächst vermutet.

Am Freitag wird sich der UN-Sicherheitsrat in einer Sondersitzung mit den Anschlägen befassen. Gefordert hat dies Russland.