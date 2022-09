Leipzig. Fußballbundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer sieht Hass in den sozialen Medien als gravierendes Problem für die ohnehin schon schwierige Nachwuchsgewinnung. »Aber wie sollen wir junge Leute gewinnen, wenn in sozialen Medien Wochenende für Wochenende ohne Objektivität volles Brett über Schiedsrichter hergezogen wird? Das ist wenig sexy. Da haben die jungen Leute keinen Bock drauf«, sagte der 41jährige der dpa. »Als ich 1994 angefangen habe, gab es in Deutschland etwa 80.000 Schiedsrichter. Heute sind wir etwa bei der Hälfte. Da kann man weiter rechnen und sich fragen, wie lange es noch Amateurfußball mit Schiedsrichtern geben wird. Die Entwicklung ist verheerend.« (dpa/jW)