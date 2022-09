Toter nach Razzia gegen Faschisten in Belgien

Brüssel. Bei einem Polizeieinsatz in Belgien hat es einen Toten gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mitteilte, wurde ein Mensch bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Das passierte demnach bei Razzien in der Region der Hafenstadt Antwerpen. Die belgischen Ermittler hatten die Razzien angeordnet, weil sie Angehörige des faschistischen Milieus verdächtigten, »ein terroristisches Attentat« vorzubereiten. . (AFP/jW)