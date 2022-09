Bischof: Aufarbeitung »unabschließbar«

Fulda. Der neue Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Aachener Bischof Helmut Dieser, sieht sich bei der weiteren Aufarbeitung des Missbrauchsskandals vor großen Herausforderungen. Es sei eine große Aufgabe, die »unabschließbar« sei, sagte Dieser am Mittwoch bei der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda. Sein Ziel in dem neuen Amt sei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Betroffene den Mut fänden, »aus dem Dunkelfeld herauszutreten«. (dpa/jW)