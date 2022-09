Laufzeitverlängerung für Kohlekraftwerke

Berlin. Die Bundesregierung hat die Laufzeit der im Zuge der Gaskrise aus der Reserve geholten Kohlekraftwerke um knapp ein Jahr verlängert. »Bleibt die Alarmstufe Gas bestehen oder wird die Notfallstufe ausgerufen, können die Kraftwerke aus der Netzreserve nun bis zum 31. März 2024 am Markt bleiben«, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch. Bislang war ein Notfallbetrieb bis zum 30. April 2023 vorgesehen. Zuvor hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag gesagt, dass die Atommeiler Isar 2 und Neckarwestheim »wohl« noch bis Anfang 2023 am Netz bleiben. (dpa/AFP/jW)