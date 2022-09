Seoul: Nordkorea feuert erneut Rakete ins Meer

Seoul. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch erneut eine ballistische Rakete in Richtung offenes Meer abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Die nicht näher beschriebene Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers geflogen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Der Raketentest erfolgte nur einen Tag, bevor US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erwartet wurde. (dpa/jW)