Jobcenter sollen netter werden

Berlin. Die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, will einen »Kulturwandel« in den Jobcentern herbeiführen, um die Bezieher von Bürgergeld »besser anzusprechen«. »Unsere Bescheide sind in einer kühlen juristischen Sprache verfasst, die schwer verständlich ist und den Menschen Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Wenn wir diese Bürgergeldreform machen, möchte ich, dass wir uns im Ton gegenüber den Menschen verändern«, sagte Nahles dem RND (Sonnabend). »Unsere Kommunikation muss näher an den Menschen sein.« (dpa/jW)