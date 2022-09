Ölarbeiter streiken nach tödlicher Explosion

Plaza Huincul. Bei einer Explosion in einer Ölraffinerie in Argentinien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der Bürgermeister der Stadt Plaza Huincul in der Provinz Neuquén am Donnerstag im Radiosender LU 5. In den Morgenstunden war ein Öltank in der Raffinerie des Unternehmens New American Oil aus zunächst ungeklärter Ursache explodiert. Die Gewerkschaft der Ölarbeiter rief in den Provinzen Río Negro, Neuquén und La Pampa nach dem Unglück zu einem Streik auf. »Wir sind es leid, diese Situationen immer wieder anzuprangern. Wie viele Männer und Frauen müssen noch ihr Leben lassen (…)?«, schrieb die Gewerkschaft auf Twitter. »Es ist an der Zeit, der Gier ein Ende zu setzen, die den Profit über das Leben der Beschäftigten stellt.« (dpa/jW)