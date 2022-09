Scherben bringen Glück

Uwe Zucchi/dpa Wir haben überlebt: Die 100 Tage von Kassel sind vorüber (Ruangrupa bedanken sich bei Besuchern, Kassel, 25.9.2022)

Die Documenta 15 ist endgültig vorbei. Nach 100 Tagen wurden wie üblich bei einem Fest die Ausstellungsräume verschlossen. Doch zuvor hatten die bundesdeutschen Leitmedien bereits ihr vernichtendes Urteil über diese Weltkunstausstellung gesprochen. Von einem »Scherbenhaufen« ist die Rede. Dabei geht es nicht um die in Kassel gezeigten künstlerischen Beiträge. Mit der instrumentalisierten Debatte um Antisemitismus in der Kunst wurden ideologische Vorgaben einer zukünftigen deutschen Kulturpolitik im Umgang mit Beiträgen des »globalen Südens« formuliert. Als folkloristische Farbtupfer sind sie akzeptiert, wenn ansonsten die Kontrolle im Sinne eines der westlichen Perspektive genehmen Weltbildes gewahrt bleibt.

Dabei hätte es durchaus Gründe für Kritik gegeben: Präsentationstechnik und Erläuterungen zu den Werken waren im digitalen Zeitalter – freundlich gesprochen – suboptimal. Verschiedene Kunstexperten kritisierten die Konzentration auf den politischen Aktivismus zu Lasten ästhetischer Qualität. Natürlich gab es großartige Werke, manche waren jedoch ob ihrer Banalität und ihres Mystizismus nur schwer zu ertragen. Kritik kam auch vom Kunstmarkt, der schon vor Ausstellungseröffnung sein Geschäftsmodell gefährdet sah, da nur wenige der hier vertretenen Künstlerkollektive durch Galerien vertreten wurden. Doch all das wurde selten thematisiert.

Das Kuratorenteam Ruangrupa zog ebenfalls ein Fazit: nicht im Sinne einer ökonomischen Bilanz, sondern mit einer viertägigen, wissenschaftlich hochkarätig besetzten Dialogrunde unter dem Titel »Let there be Lumbung« (20.–23.9.). Es ging um die Fragen der Bedingungen und der Rolle von Kunst in gesellschaftlichen Konflikten und um den Prozess, der mit der Documenta 15 angestoßen wurde. Hier sprach niemand von einem »Scherbenhaufen«, sondern von Kooperationen und weiteren Projekten, die durch die intensive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Künstlerkollektiven realisiert werden können.

Im Gespräch mit der jungen Welt hatte Ruangrupa genau das als Beispiel für die Nachhaltigkeit der Schau genannt. Der Lumbung-Prozess soll neue gemeinsame Projekte anstoßen, neue Formen der gegenseitigen Unterstützung und der Teilung von Ressourcen entwickeln. So kündigte Ruangrupa bereits an, dass sich in den kommenden Monaten Kollektive, die sich auf der Documenta mit dem Thema Boden, seiner Verfügbarkeit und seiner Nutzung im Sinne der Menschen beschäftigten, in Südafrika erneut zusammenkommen werden. Auch im südostasiatischen Raum wird es Fortsetzungen der Vernetzung geben, deren Ergebnisse in einem Jahr wiederum in Ausstellungshallen der Documenta vorgestellt werden sollen.

Ob zu dem Zeitpunkt noch etwas von der Documenta 15 in Kassel zu sehen sein wird, ist noch lange nicht ausgemacht. Anders als bei früheren Ausstellungen gibt es keine Hinweise, ob einige der gezeigten Werke in Kassel verbleiben werden. Die Straßenmalereien eines Dan Perjovschi werden übermalt. Das Wandbild im Schillerviertel von Taring Padi wird noch einige Jahre zu sehen sein, doch weder die Stadt Kassel noch die Kasseler Sparkasse als Sponsor zahlen dafür einen Euro extra.

Es steht eher zu befürchten, dass die Querelen um die Documenta 15 für eine Schmutzkampagne genutzt werden, wenn es um die im März 2023 anstehende Neuwahl des Oberbürgermeisters geht. Der derzeitige OB Christian Geselle (SPD) hat als Aufsichtsratsvorsitzender der Documenta gGmbH eine denkbar unglückliche Rolle gespielt, wie die politischen Akteure überhaupt. Noch bei keiner Documenta gab es so heftige Versuche der direkten politischen Einflussnahme wie in diesem Jahr.

Natürlich glaubten alle Interessierten beim Thema »Antisemitismus« mitreden zu müssen. Abgeordnete des Deutschen Bundestages verdammten – ohne die Ausstellung gesehen zu haben – in Fensterreden die Documenta 15 und ihre Macher, der Bundespräsident glaubte gar, zur Eröffnung eine »rote Linie« ziehen zu müssen. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) preschte mit Vorschlägen vor, die auf eine direkte politische Kontrolle der Kunst antikolonialer Akteure hinauslief – am besten noch im unmittelbaren Zugriff ihrer Behörde.

Das Verhalten gegenüber den Kuratoren und Künstlerkollektiven war von westlicher Arroganz geprägt. So glaubte man dem indonesischen Team ein »Expertengremium« vorsetzen zu müssen, das zum Thema Antisemitismus durchaus Kompetenz besaß, aber von Kunst (mit einer Ausnahme) keine Ahnung hatte. Dieses »Gremium« toppte die vorigen Unverfrorenheiten damit, dass es, ohne vorab mit den Kuratoren oder den betroffenen Künstlerkollektiven den Dialog zu suchen, sein Verdikt über einen Beitrag und die Forderung nach dessen Entfernung per Presseerklärung veröffentlichte. Als sich die Künstler davon vor den Kopf gestoßen fühlten, bescheinigten die Medien ihnen »Kritikunfähigkeit« und »Beratungsresistenz«.

Anderer Meinung war der belgische Kunsthistoriker Philippe Pirotte: Die Documenta gehöre nicht dem Aufsichtsrat oder der gGmbH, sondern den Künstlern und den Besuchern, so das Mitglied der Findungskommission. Sie würden auch zukünftig darüber entscheiden, was die Botschaft zeitgenössischer Kunst sei und ob sie angenommen werde.