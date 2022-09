Dagestan: Festnahmen bei Protesten

Moskau. Bei einem Protest gegen die russische Teilmobilmachung in der Kaukasusregion Dagestan sind nach Angaben von Aktivisten am Sonntag mehr als 100 Menschen festgenommen worden. In Machatschkala, der Haupstadt der russischen Region Dagestan, habe die Polizei mindestens 101 Menschen festgenommen, gab die Organisation OVD-Info bekannt, die sich auf die Beobachtung von Oppositionsaktionen spezialisiert hat. Nach Angaben der Organisation sind seit der Bekanntgabe der Teilmobilmachung am 21. September mehr als 2.300 Protestierende in Russland festgenommen worden. (dpa/jW)