Libyen: Fünf Tote nach erneuten Gefechten

Tripolis. In Libyen hat es erneut Gefechte gegeben: Mindestens fünf Menschen sind bei Kämpfen bewaffneter Milizen getötet worden. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, teilte der Rettungsdienst am Montag mit. Weitere 13 Menschen seien bei den Gefechten in der Küstenstadt Sawija verletzt worden. Ein Augenzeuge berichtete der Deutschen Presseagentur, dass die Kämpfe am späten Sonntag abend in der Innenstadt ausgebrochen seien. Stundenlang habe es Schusswechsel gegeben. Auch Videos im Internet zeigen, wie bei den Gefechten in der Stadt rund 40 Kilometer westlich der Hauptstadt Tripolis Schüsse fielen. Seit dem Morgen hat sich die Lage nach Angaben von Augenzeugen wieder beruhigt. (dpa/jW)