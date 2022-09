Gedenken an Opfer des Oktoberfest-Attentats

München. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Jahrestag des Oktoberfest-Attentats von 1980 zum Kampf gegen extreme Rechte »mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften« aufgerufen. Am Ort des Anschlags verlas er am Montag bei einer Kranzniederlegung die Namen der zwölf Opfer vor Überlebenden und Angehörigen. Über Jahrzehnte sei der Anschlag als Tat eines unpolitischen Einzeltäters abgehakt worden, sagte Reiter. (dpa/jW)