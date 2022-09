Puerto Rico: Ohne Strom nach Hurrikan

San Juan. Eine Woche nach dem Durchzug des Hurrikans »Fiona« in Puerto Rico ist bei Hunderttausenden Menschen in dem sogenannten US-Außengebiet die Stromversorgung noch nicht wieder hergestellt worden. Rund 44 Prozent der Anschlüsse hatten am Sonntag (Ortszeit) weiterhin keinen Strom, wie aus einem Tweet des Stromanbieters Luma Energy hervorging. Nach Angaben der Wasserbehörde AAA war bei 19 Prozent der Anschlüsse die Wasserversorgung noch nicht wieder hergestellt. Manche Menschen seien noch von der Außenwelt abgeschnitten, sagte der Chef des Katastrophenschutzes, Nino Correa, in einem Facebook-Video. (dpa/jW)