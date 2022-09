Flüssigerdgas: Katar setzt erneut auf Total

Paris. Katar beteiligt den französischen Energiekonzern Total Energies an einem weiteren Bereich eines Flüssigerdgasprojekts, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssigerdgas (LNG) erheblich steigern will. Nach der im Juni verkündeten Beteiligung am North Field East (NFE) geht es nun um das North Field South (NFS), teilte Total Energies am Sonntag mit. Der französische Konzern wird damit in dem gesamten nach eigenen Angaben weltgrößten Flüssigerdgasprojekt der erste internationale Partner von Katar. (dpa/jW)