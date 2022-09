London entlastet vor allem Wohlhabende

London. Experten und Opposition haben die umfassenden Steuersenkungen der britischen Regierung scharf kritisiert. Unterm Strich würden nur Wohlhabende mit einem Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Pfund (168.000 Euro) von der Änderung profitieren, betonte die Denkfabrik Institute of Fiscal Studies (IFS) am Sonnabend. So sinkt der Basissatz der Steuer für Einkommen von rund 12.500 bis etwa 50.000 Pfund im Jahr von 20 auf 19 Prozent, der Spitzensteuersatz aber von 45 auf 40 Prozent. Die breite Mehrheit werde daher mittelfristig mehr Steuern bezahlen, betonte das IFS. Die Regierung nimmt dafür Dutzende Milliarden Pfund neue Schulden auf. (dpa/jW)