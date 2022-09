Ukraine beschießt Gebiete während Referenden

Moskau. Die Abhaltung der Referenden in den russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine und in den »Volksrepubliken« (VR) werden durch ukrainischen Beschuss erschwert. Nach Angaben der Behörden im Gebiet Cherson starben am Sonntag zwei Menschen in einem Hotel bei einem ukrainischen Raketenangriff. In der Stadt Altschewsk der »VR« Lugansk teilten die Behörden mit, dass in Bombenschutzkellern abgestimmt werden könne. In der Stadt Energodar im Gebiet Saporischschja musste ein Wahllokal wegen heftigen Beschusses von ukrainischer Seite an eine andere Stelle verlegt werden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldete. Die international nicht anerkannten Abstimmungen über einen Beitritt zur Russischen Föderation sind noch bis Dienstag angesetzt. Am selben Tag soll sich der UN-Sicherheitsrat auf Antrag Albaniens und der USA mit den Referenden befassen. (dpa/jW)