Lula baut vor Wahl in Brasilien Vorsprung aus

Rio de Janeiro. Neun Tage vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der frühere brasilianische Staatschef und linke Favorit Luiz Inácio Lula da Silva seinen Vorsprung auf den ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro laut Umfragen ausgebaut. Der Anteil der Stimmen, auf den Lula in der ersten Wahlrunde am 2. Oktober hoffen darf, stieg im Vergleich zur Vorwoche von 45 auf 47 Prozent, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha am Donnerstag abend (Ortszeit) hervorging. Bolsonaro würde demnach weiter etwa 33 Prozent der Stimmen erhalten. (dpa/jW)