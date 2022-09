73 Bootsflüchtlinge vor Syrien gestorben

Damaskus. Beim Untergang eines aus dem Libanon kommenden Flüchtlingsbootes vor der Küste Syriens sind mindestens 73 Menschen ertrunken. 20 Überlebende des Unglücks würden im Krankenhaus der syrischen Hafenstadt Tartus behandelt, teilte das Gesundheitsministerium in Damaskus am Freitag mit. An Bord des kleinen Bootes waren nach syrischen Angaben etwa 150 Menschen. Das Boot war am Donnerstag im Mittelmeer vor der Küste von Tartus untergegangen. (AFP/jW)