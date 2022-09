Vier Tote nach Explosion in Kabul

Kabul. Bei einer Explosion in der Nähe einer Moschee in Kabul sind nach Angaben eines Krankenhauses vier Menschen getötet worden. Insgesamt seien am Freitag »14 Opfer« in die Klinik in der afghanischen Hauptstadt eingeliefert worden, teilte die italienische Nichtregierungsorganisation Emergency per Onlinedienst Twitter mit. »Vier von ihnen waren bei Ankunft bereits tot.« Ein Sprecher der örtlichen Polizei bestätigte die Explosion und dass es Tote gegeben habe. Die Explosion hatte sich nur wenige Minuten nach Ende des Freitagsgebets nahe dem Eingang zur Wasir-Akbar-Khan-Moschee ereignet. (AFP/jW)