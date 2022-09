VKU warnt vor Ausfall der Stadtwerke

Hamburg. Der Chef des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) warnt vor einem »Zusammenbruch der Energieversorgung«. Wenn Stadtwerke in Insolvenz gehen müssten, könne das »eine Kettenreaktion auslösen«, sagte Ingbert Liebing laut Spiegel vom Freitag. Die privaten Abnehmer müssten vom Versorger mit den meisten belieferten Haushaltskunden des Netzgebiets übernommen werden. Diese müssten »große Mengen zusätzliches Gas und Strom zu aktuell exorbitanten Preisen aufkaufen«, so Liebing. »Im Zweifelsfall gehen sie dann auch in die Knie.« Der VKU fordert einen staatlichen Schutzschirm für die 900 Stadtwerke in der BRD. (Reuters/jW)