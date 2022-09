USA schicken Flugzeugträger nach Südkorea

Seoul. Die USA haben einen Flugzeugträger mit Begleitschiffen nach Südkorea geschickt. Die »USS Ronald Reagan« traf am Freitag zu ihrem ersten Besuch in Südkorea in fast vier Jahren in der südöstlichen Küstenstadt Busan ein, wie der Informationsverteilerdienst des US-Verteidigungsministeriums mitteilte. Der Besuch sei von strategischer Bedeutung für die Beziehungen zwischen den USA und Südkorea sowie »eine klare und unzweideutige Demonstration des US-Engagements für die Allianz«, sagte der Befehlshaber der »Flugzeugträgerkampfgruppe 5« der US-Pazifikflotte, Michael Donnelly, der Mitteilung zufolge. (dpa/jW)