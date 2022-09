Zehntausende für Klimaschutz

Christian Mang Mehr als erwartet: Über 20.000 Menschen haben sich am Freitag an der Demonstration in Berlin beteiligt

»People not profit – Menschen vor Profit«: Unter diesem Motto sind am Freitag weltweit Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future auf die Straße gegangen. Allein in Deutschland demonstrierten insgesamt mehrere Zehntausend Menschen für mehr Klimaschutz in rund 270 Städten. In Berlin kamen laut Polizeiangaben vom Nachmittag über 20.000 Menschen zur Protestkundgebung im Invalidenpark nahe dem Regierungsviertel zusammen. Die Veranstalter hatten zuvor rund 8.000 Teilnehmer erwartet. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer rief bei der Kundgebung in Berlin: »Wer denkt, dass es keinen Ausweg gibt, dem bleibt nur Verzweiflung. Wer weiß, dass es anders geht, der kann loslegen und handeln. Wir haben das Wissen, also legen wir los.« Auch in Großstädten wie München, Frankfurt am Main und Hamburg nahmen Tausende Menschen an Kundgebungen und Protesten teil.

Im Aufruf zum Klimastreik hatte Fridays for Future kritisiert, Entscheidungsträger wie Bundeskanzler Olaf Scholz machten nicht mehr bloß schlechten Klimaschutz, sondern »massive Rückschritte« durch den Wiedereinstieg in fossile Energien. »Wir sind nicht zufrieden mit der Klimapolitik der Ampel«, sagte daher Ibo Mohamed, Sprecher von Fridays for Future, am Freitag gegenüber junge Welt. Statt radikale Maßnahmen zum Klimaschutz durchzusetzen, vereinbare die Ampel mit autokratischen Regierungen den Ausbau der fossilen Infrastruktur, bemängelte Mohamed weiter. Seine Forderung: »100 Milliarden Euro für Klimagerechtigkeit!« Damit solle »sozial gerechte Mobilität finanziert, Ausgleichszahlungen an den globalen Süden abgegeben und umfassend in erneuerbare Energien investiert werden.«

Der Protest am Freitag fand im Kontext immer häufiger und stärker auftretender Klimakatastrophen statt. Erst am Dienstag – zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York – hatte UN-Generalsekretär António Guterres deshalb davon gesprochen, die Menschheit führe einen »selbstmörderischen Krieg gegen die Natur«. Eigentlich müsse das Jahrhundertthema Klimakrise ganz oben auf jeder Agenda stehen, so Guterres. Hitzewellen, Dürre, Waldbrände – Extremwetter wie in Europa und den USA oder mit beispiellosen Regenfällen wie zuletzt in Pakistan seien zur Normalität geworden. Derweil stocke der Kampf für niedrigere CO2-Emissionen und Klimaneutralität vor allem bei den Industriestaaten der G20.

Insgesamt waren für Freitag auf allen Kontinenten rund 540 Aktionen angekündigt, selbst in der Arktis und Antarktis beteiligten sich Forschende. Es war der elfte Aufruf der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 2018 zu einem globalen Protest.