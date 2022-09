Referenden über Beitritt zu Russland gestartet

Moskau. Die Referenden in den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk sowie in den von Russland besetzten Teilen der ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja sind am Freitag morgen angelaufen. Die Menschen dort haben bis Dienstag Zeit, über die Frage zu entscheiden, ob sie für oder gegen einen Beitritt zur Russischen Föderation sind. Der Kreml geht von einem Ja für einen Beitritt zu Russland aus und hat einen raschen Anschluss der Gebiete angekündigt. Das Verfahren für eine Aufnahme der Regionen könne schnell gehen, sagte Präsidentensprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge am Freitag. Zugleich betonte er, dass dann Versuche der Ukraine, die Gebiete zurückzuerobern, als ein Angriff auf die Russische Föderation gewertet würden. (dpa/jW)