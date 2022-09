Vorerst kein Handelspakt zwischen GB und USA

London. Großbritannien begräbt vorerst seine Hoffnungen auf ein Handelsabkommen mit den USA. »Derzeit finden keine Verhandlungen mit den USA statt, und ich gehe auch nicht davon aus, dass diese kurz- bis mittelfristig beginnen werden«, sagte die neue Premierministerin Elizabeth Truss am Dienstag vor Reportern auf dem Flug nach New York zur UN-Generalversammlung. Aus britischen Regierungskreisen hieß es, mit der Aufnahme von Gesprächen werde erst in Jahren gerechnet. (dpa/jW)