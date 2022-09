Milliardengewinne dank Coronaimpfstoffen

Frankfurt am Main. Die deutsche Pharmaindustrie wird laut einer Studie über Jahre hinweg kräftig von Coronaimpfstoffen profitieren. Bis 2030 ergebe sich daraus ein zusätzlicher Produktionswert von 16,1 Milliarden Euro, heißt es in einer am Dienstag vorgestellten Analyse des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (VfA). »Die deutsche Pharmaindustrie festigt ihre Rolle als Zukunftsbranche und Schlüsselindustrie, von der andere Wirtschaftszweige in zunehmendem Maße profitieren«, sagte VfA-Präsident Han Steutel gegenüber dpa. (dpa/jW)