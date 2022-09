Nach Polizeischüssen: Ministerium reagiert

Düsseldorf/Dortmund. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 16jährigen Flüchtling am 8. August in Dortmund werden Polizeieinsätze aus den vergangenen fünf Jahren unter die Lupe genommen. So sollen die Fälle in Nordrhein-Westfalen, in denen von Beamten geschossen wurde, sowie Einsätze mit tödlichem Ausgang nach Zwangsmaßnahmen überprüft werden, meldete dpa am Dienstag. Die zuständige Ausbildungsbehörde der Polizei soll daraus Schlüsse ziehen, ob die Aus- und Fortbildung der Beamten verändert werden muss. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor.(dpa/jW)