Weltweit immer mehr Dollar-Millionäre

Zürich. Weltweit gibt es einer Studie zufolge immer mehr US-Dollar-Millionäre. 2021 legte die Zahl dank boomender Börsen und steigender Immobilienpreise im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5,2 Millionen auf fast 62,5 Millionen Menschen zu, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Vermögensstudie der Credit Suisse AG hervorgeht. Die Ökonomen des Geldhauses, die den Global Wealth Report seit 2010 jährlich vorlegen, rechnen damit, dass der Klub der Reichen in den kommenden fünf Jahren auf mehr als 87 Millionen wachsen wird. Ende vergangenen Jahres lebten die mit Abstand meisten Dollar-Millionäre demnach in den USA (fast 24,5 Millionen Menschen, ein Plus von 2,49 Millionen zum Vorjahr). Deutschland zählte der Analyse zufolge Ende des Jahres 2021 gut 2,7 Millionen Dollar-Millionäre. (dpa/jW)