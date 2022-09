Schäden nach Hurrikan in Puerto Rico

San Juan. Der Hurrikan »Fiona« hat in Puerto Rico schwere Schäden angerichtet: Im ganzen sogenannten US-Außengebiet fiel der Strom aus, heftiger Regen sorgte für Überschwemmungen und Erdrutsche. Gouverneur Pedro Pierluisi sagte am Sonntag abend (Ortszeit), das Ausmaß der Schäden in mehreren Regionen sei »katastrophal«. US-Präsident Joseph Biden rief den Notstand aus. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde war »Fiona« am Nachmittag auf Land getroffen. (AFP/jW)