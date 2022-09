Biden erklärt Pandemie in USA für beendet

Washington. Präsident Joseph Biden hat die Coronapandemie in den USA für beendet erklärt. »Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei«, sagte er am Sonntag (Ortszeit) in der Sendung »60 Minutes« des Senders CBS. (AFP/jW)