SPD wirbt für Letta

Berlin. Italiens führender Sozialdemokrat Enrico Letta glaubt nach eigenen Angaben trotz eines Rückstandes in den Umfragen an einen Wahlsieg von »Mitte-links« am kommenden Wochenende. Das sagte der Politiker am Montag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. »Wir wollen Italien im Zentrum Europas halten, die Rechten wollen mit Polen und Ungarn gehen«, sagte Letta bei einer Pressekonferenz mit SPD-Chef Lars Klingbeil im Willy-Brandt-Haus. »Wenn die Rechte gewinnt, dann wäre Putin glücklich«, behauptete Letta. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sprach seinem italienischen Gast Mut zu für die letzte Woche des Wahlkampfs. (dpa/jW)