Frankreich verdoppelt 2021 Rüstungsexporte

REUTERS/Stefanos Kouratzis Französische Rafale-Kampfjets auf einem Flugzeugträger vor Zypern (Februar 2020)

Paris. Frankreich hat im vergangenen Jahr seine Rüstungsexporte auf einen Wert von 11,7 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Dies sei das dritthöchste Ergebnis insgesamt, schrieb Verteidigungsminister Sébastien Lecornu am Montag auf Twitter. Im Jahr zuvor hatten die Rüstungsexporte wegen der Corona-Pandemie einen Umfang 4,9 Milliarden Euro erreicht. Frankreich liegt damit in der Rangliste der Waffenexporteure weiter auf dem dritten Platz nach den USA und Russland.

Den größten Anteil hatte dabei der Verkauf von Rafale-Kampfflugzeugen: Frankreich verkaufte im vergangenen Jahr 30 neue Kampfjets an Ägypten sowie sechs neue und zwölf gebrauchte Kampfflieger an Griechenland. Zwölf gebrauchte Rafale-Flugzeuge gingen zudem an Kroatien. Tschechien kaufte 52 Artilleriesysteme vom Typ Caesar.

»Es steht schon fest, dass das laufende Jahr ebenfalls bedeutende Ergebnisse bringen wird«, schrieb Lecornu mit Blick auf einen Vertrag über 80 Rafale-Flugzeuge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und sechs weitere Kampfflugzeuge für Griechenland. (AFP/jW)