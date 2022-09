Israel will Gasfeld Karisch anschließen

Tel Aviv. Israel will in den kommenden Tagen das Gasfeld Karisch im Mittelmeer an sein nationales Fördersystem anschließen. Eine Sprecherin des Energieministeriums bestätigte das am Sonntag, betonte aber, es gebe noch kein konkretes Datum für den Schritt. Der Chef der Hisbollah im Libanon, Hassan Nasrallah, hatte Israel zuvor davor gewarnt, vor dem Abschluss von Verhandlungen über den Verlauf der Seegrenze mit dem Libanon mit der Förderung von Gas zu beginnen. (dpa/jW)