Demonstrationen gegen Teuerung in Österreich

Wien. Österreichische Gewerkschafter haben am Sonnabend bei landesweiten Demonstrationen Maßnahmen gegen die Teuerung gefordert. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) gab die Zahl der Teilnehmer mit mehr als 32.000 an. »Die Teuerung ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen«, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian bei einer Großkundgebung in Wien. Der ÖGB fordert einen Preisdeckel für Heizkosten, eine vorübergehende Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sowie eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen. (dpa/jW)