Proteste im Iran nach Tod von junger Frau

Teheran. Nach dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam sind im Iran in mehreren Städten Menschen auf die Straße gegangen. Bei der Beerdigung der 22jährigen Mahsa A. in ihrer Heimatstadt Saghes im iranischen Kurdistan demonstrierten Tausende vor dem Gouverneursamt. Mahsa A. war am Dienstag in der Hauptstadt Teheran von der sogenannten Sitten- und Religionspolizei wegen eines »unislamischen« Outfits festgenommen worden. Nach Polizeiangaben war sie dort wegen Herzversagens zunächst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen. Am Freitag wurde ihr Tod bestätigt. Im Internet heißt es, die Frau sei verhaftet worden, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Infolge von Schlägen habe sie eine Hirnblutung erlitten und sei bereits am Dienstag gestorben. (dpa/jW)