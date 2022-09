1.000 Teilnehmer bei Pride-Parade in Belgrad

Belgrad. Trotz Widerständen von Regierung und Behörden ist in Belgrad die Europride-Parade gefeiert worden. An die 1.000 Teilnehmer demonstrierten am Sonnabend für die Rechte von Lesben, Schwulen und anderen Angehörigen der LGBTIQ*-Community. Die Polizei schirmte die Route weiträumig gegen faschistische und ultraklerikale Gegendemonstranten ab. Ursprünglich hätte die Parade durch die halbe Innenstadt ziehen sollen, doch das Innenministerium untersagte die Veranstaltung. (dpa/jW)