Türkei will Shanghaier Organisation beitreten

Istanbul. Der NATO-Staat Türkei will Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitreten, deren größte Mitglieder China und Russland sind. Der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge sagte Erdogan am Sonnabend nach einem Gipfeltreffen der Organisation im usbekischen Samarkand, die Türkei wolle im kommenden Jahr das Ziel einer Mitgliedschaft erörtern. Ankara und Moskau unterhalten in einigen Bereichen gute Beziehungen. Ebenfalls am Sonnabend legten sie einen Streit beim Bau des Atomkraftwerks Akkuyu in der Südtürkei bei. Es soll von der russischen Rosatom betrieben werden, die den Vertrag mit dem türkischen Auftragnehmer IC Ictas noch im August gekündigt hatte. (dpa/Reuters/jW)