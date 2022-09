AKW wieder an Stromnetz der Ukraine angeschlossen

Wien. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist nach zweiwöchiger Unterbrechung wieder direkt an das ukrainische Stromnetz angeschlossen. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Sonnabend mitteilte, wurde eine Hauptstromleitung wiederhergestellt, mit der die Brennstäbe in der von russischen Soldaten besetzten Anlage gekühlt werden. Während der Unterbrechung lief die externe Stromversorgung über Notfallleitungen, die aber wegen der Kämpfe auch zeitweise ausfielen. (dpa/jW)