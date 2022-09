Russland: Erdgas nach China statt Europa

Moskau. Russland will das Erdgas, das es bislang nach Europa verkauft hat, künftig nach China leiten. Über die geplante Pipeline »Kraft Sibiriens 2« würden mittelfristig weitere 50 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich an China geliefert, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak am Donnerstag abend im russischen Fernsehsender Rossija 1. Das entspricht etwa der Kapazität von Nord Stream 1. Mit dem Bau der Kraft Sibiriens 2 soll 2024 begonnen werden. Durch die Pipeline Kraft Sibiriens 1 fließt seit 2019 Gas von Jakutien nach China. 2024 soll die volle Kapazität erreicht werden: 61 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. (dpa/jW)