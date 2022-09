China: Wachstum »hart erkämpft«

Beijing. Die chinesische Wirtschaft ist im August überraschend stark gewachsen. Die Industriebetriebe stellten 4,2 Prozent mehr her als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Freitag in Beijing mitteilte. Das ist das kräftigste Wachstum seit März. Die Einzelhandelsumsätze stiegen sogar um 5,4 Prozent, so deutlich wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Der Aufschwung sei mit Maßnahmen der Regierung wie etwa Subventionen für den Kauf von E-Autos »hart erkämpft«, sagte Behördensprecher Fu Linghui. Er bleibe fragil, das Umfeld für den Exportweltmeister kompliziert. Eingetrübt wird das Bild vom schrumpfenden Immobiliensektor. Die Preise für Häuser, die Höhe der Investitionen und die Zahl der Verkäufe sinken. (Reuters/jW)