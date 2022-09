Schweden: Rechte Mehrheit nach Wahl

Stockholm. Das rechte Lager hat bei der Parlamentswahl in Schweden nach Auszählung aller Stimmen eine knappe Mehrheit erreicht, wie am Donnerstag aus dem vorläufigen Wahlergebnis hervorging. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hatte sich ihrem konservativen Herausforderer Ulf Kristersson bereits am Mittwoch abend geschlagen gegeben und am Donnerstag ihren Rücktritt eingereicht. (dpa/jW)