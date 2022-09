Ankara: Druck auf Finnland und Schweden

Istanbul. Die Türkei hat Schweden und Finnland erneut aufgefordert, »Terrorverdächtige« auszuliefern. Bisher sei »keine einzige Person ausgeliefert« worden, sagte der türkische Justizminister Bekir Bozdag am Donnerstag. Schweden und Finnland hatten Mitte Mai die Aufnahme in die NATO beantragt. Die Türkei blockierte den Beginn des Prozesses zunächst, was mit angeblicher Unterstützung von »Terrororganisationen« begründet wurde. Ende Juni unterzeichneten die drei Länder eine Absichtserklärung, die unter anderem die Erleichterung von Abschiebungen beinhaltet. (dpa/jW)