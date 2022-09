Kiew: Russische Raketen treffen Staudamm

Kiew. Bei einem Raketenangriff auf die zentralukrainische Industriestadt Kriwij Rig hat die russische Armee nach ukrainischen Angaben einen Staudamm schwer beschädigt. Durch das zerstörte Pumpwerk strömten am Mittwoch so große Wassermassen, dass der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten drohte, berichtete dpa am Donnerstag. Auf Kriwij Rig wurden nach unterschiedlichen ukrainischen Angaben sieben oder acht Raketen abgefeuert. Durch den Schaden an dem Pumpwerk sei in weiten Teilen der Stadt die Wasserversorgung ausgefallen, hieß es. (dpa/jW)