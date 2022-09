ZUMA Press/imago/Montage jW

Apartheid

Zu jW vom 8.9.: »Eine große Erleichterung«

Kritik an Israels kolonialistischer Politik gegen Palästina kommt bekanntlich nicht nur von palästinensischen bzw. arabischen Menschen. Jetzt haben zwei ehemalige israelische Botschafter die israelische Apartheidpolitik in Palästina scharf kritisiert (laut Berliner Zeitung vom 6. September). Die beiden Exbotschafter aus Israel in Südafrika haben ihre Erfahrungen mit der Apartheid vor Ort gesammelt. Dass sie nun genau die gleichen politischen Muster in der Politik der israelischen Regierung wiedererkennen, ist ein Faktencheck und hat null Komma nichts mit Antisemitismus zu tun. Die Menschen in Gaza und den besetzten palästinensischen Gebieten müssen diesen Faktencheck tagtäglich und zwangsläufig absolvieren. Das Berliner Arbeitsgericht hat offenbar auch seine Hausaufgaben gemacht und folgerichtig die Journalistin Farah Maraqa rehabilitiert. Und das ist gut so! (…)

Detlev Reichel, Tshwane, Südafrika

Lobhudelei und Abgründe

Zu jW vom 10./11.9.: »Beileid bekundet, Streiks abgesagt«

(…) Die Queen hat Kolonialverbrechen, die GB und insbesondere ihre Familie in der ganzen Welt begangen haben, nie zugegeben. Als sich das jemenitische Volk erhob, um gegen den britischen Kolonialismus zu protestieren, ordnete Elizabeth II. die brutale Niederschlagung dieses Aufstandes an. Während sich die Lobhudeleien überbieten, wird vergessen, dass sie von dem Reichtum profitierte, der von den Steuern der britischen Bevölkerung bezahlt wurde. Sie stand auf der Seite von Thatcher. Dieser Reichtum wurde auch durch die Unterdrückung sowie der Ausbeutung und Ermordung von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erlangt.

Martin Mandl, Paris

Unklare Strategie

Zu jW vom 10./11.9.: »Kiews Truppen stoßen vor«

Als ehemaliger Angehöriger militärischer Einrichtungen der DDR frage ich mich zunehmend bei der Kenntnisnahme der »Militärischen Spezialoperation« der russischen Truppen in der Ukraine, wer wen befreit. Allabendlich zur Zeit des Sandmännchens verkündet ein russischer General mit stakkatohaftiger Rhetorik, dass man wieder dieses und jenes Dörfchen befreit habe, um es dann am nächsten Tag wieder zu dementieren. Man befreit die »Republik« Donezk, ist aber militärisch nicht in der Lage, die Zivilisten vor Artillerieangriffen der ukrainischen Truppen zu schützen. (…) Ja, worauf wartet man von russischer Seite? Dass noch mehr Zivilisten in Donezk sterben? Oder dass das Kraftwerk nun endgültig in die Luft fliegt? Was macht in dieser Zeit die ruhmreiche russische Luftflotte auf ihrer Heimatbasis in Engels an der Wolga? Trainiert sie für die nächste Parade in Moskau? Wo ist die russische Luft- und Satellitenaufklärung, um die ukrainischen Artilleriestellungen ausfindig zu machen und sie zeitnah mit Luft- und Raketentruppen zu vernichten? (…) Es geht doch hier nicht um Planspiele im Sandkasten, sondern um Tausende Menschenleben auf beiden Seiten. Die Zielstellung der Selenskij-Ukraine ist erkennbar, aber die russische Strategie liegt ziemlich im Nebel.

Wieland König, Neustadt in Holstein

Abrackern statt Müßiggang

Zu jW vom 9.9.: »Die nächste Kampagne«

(…) »Mitregieren« war der unappetitliche Bückling – und Rohrkrepierer – der Partei Die Linke vor den Tarnkappen-Grünen. Selbsterniedrigung für eine Tüte heiße Luft. Nicht nur peinlich, sondern politischer Suizid. (…) An vielen Orten hier im hohen Norden zerbröselt die Rest-»Linke«, zerlegt und atomisiert sich selbst. Eigentlich wäre nach dem letzten Scheitern (Landtagswahlen) »Asche aufs Haupt« angesagt. Nichts da, die Stelle als Arzt am Krankenbett des dahinsiechenden Imperialismus soll’s sein. (…) Und jenen, die Frau Wagenknecht nicht das Wasser reichen können, sei gesagt: Für eine linke Alternative muss man sich abrackern. Mühsal und Plackerei kommen vor der Ernte. Es erscheint kein ermächtigender »Heiliger Geist« über den Müßiggängern. Vielen sogenannten Linken scheint das viel zu aufwendig zu sein. Nein, auch ich bin nicht mit allem einverstanden, was Frau Wagenknecht sagt, insbesondere nicht mit der Falschdeutung des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine. Das aber ist schon wieder ein anderes Thema.

Leo Pixa, per E-Mail

Hatz in der BRD

Zu jW vom 5.9.: »Maximale Eskalation«

Vielen Dank für diesen ausführlichen Artikel, der zu Recht damit beginnt: »Es ist nahezu unmöglich, exakt wiederzugeben, was im Sommer 1972 bei den Olympischen Spielen in München wirklich geschah.« Trotzdem gibt er zumindest die unterschiedlichen Wahrnehmungen wieder, wie die damaligen Zeitzeugen diese Ereignisse dokumentiert hatten – eben nach dem, was die überwiegende Mehrheit von uns nur über die Medien davon erfahren konnte. Ich gehöre zu denen, die bestätigen können, dass danach eine Hatz auf in der BRD lebende Araber seitens der Polizei losging, weil sie unter dem nicht »unberechtigten« Verdacht standen, Palästinensersympathisanten zu sein. (…) Dankbar bin ich auch für die Erwähnung, dass diese Gruppe von acht Palästinensern sich auch für die Befreiung von Ulrike Meinhof einsetzte, und für die Erwähnung der Zitate aus den »wenig empathischen« Kommentaren von Ulrike Meinhof zu den Ereignissen. Alles das wird natürlich bis heute von unseren maßgeblichen Medien verschwiegen, man will natürlich nicht auch noch »dieses Fass aufmachen«. Was übrigens auch vom Autor hier nicht erwähnt wird, ist der Umstand, dass, nachdem die drei Überlebenden in Stammheim inhaftiert worden waren, eine Großdemo organisiert wurde. Wir fuhren mit Bussen aus der ganzen BRD nach Dortmund und durften dort in einem von der Polizei strikt abgeriegelten Bezirk »Freiheit für alle politischen Gefangenen« rufen und meinten damit natürlich nicht nur die drei Palästinenser …

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg