Teuflischer Mümmelmann

Wer in einem ausgereizten Genre wie dem Schwermetall zu Auf- und Ansehen kommen will, muss sich etwas einfallen lassen. Sataninchen greift zur Satire als der klassischen Waffe der Machtlosen. Wie die Grandseigneurs des Kölner Konterkarnevals Köbes Underground macht auch der teuflische Mümmelmann weniger Musik als vielmehr Witze darüber. Allerdings klingt das bei ihnen, wie die Band verlautbart, nach einer »Melange zwischen Viking, Pagan, Black und klassichem (sic!) Metal mit etwas Gothic in Nackenbrecher-Schunkel-Manier«.

In der Tat ist es leichter oder überhaupt nur möglich, zu Schlager- und anderer Musik, die nicht dem eigenen Habitus entspricht, zu schunkeln, wenn sie deutlich genug das Etikett der Uneigentlichkeit trägt. Bei Guildo Horn muss das Publikum permanent kichern, um sich zu vergewissern, dass die Musik nicht ernstgemeint und man selbst eigentlich geschmackssicherer sei. Sataninchen ist da über jeden Zweifel erhaben. Im Video zu »Panda Metal«, einer der wenigen Eigenkompositionen auf dem neuen Album »Yeah Evil«, betreiben drei in Kiss-Manier geschminkte Rocker eine Metal-Schule für Kinder.

Sataninchen verhunzt Evergreens wie »Mama«, »Ti amo« oder »Manchmal möchte ich schon mit dir« zu »Everblacks«, die freilich nur jene verstehen, die mit Heintje, Howard Carpendale und Roland Kaiser sozialisiert wurden und aus unfreiem Protest ins musikalische Gegenlager gewechselt sind. Hier ist das Schlagzeug sportlich, die Gitarre bratzig und der Gesang mal monoton brummend, mal elegisch. Wer das nicht hören mag, kann sich immer noch am opulenten Booklet erfreuen. »Das sind Ohrwürmer«, heißt es da in einem von Dutzenden Bonmots der Selbstbeschreibung, »und diese Wurmerkrankung möchte man schnell wieder loswerden«. Glaubt man der dort ebenfalls dargelegten Bandgeschichte, verbirgt sich hinter dem Bandnamen (unter anderem?) ein Solokünstler, der neben der Musik auch Humor fürs Fernsehen sowie eine Galerie betreibt. Bestimmt kein Dummer.