IEA: Neue Prognose für Ölnachfrage

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage nach unten korrigiert. Der tägliche Bedarf dürfte im laufenden Jahr lediglich um zwei Millionen Barrel (159 Liter) auf durchschnittlich 99,7 Millionen Barrel steigen, wie die IEA am Mittwoch in Paris mitteilte. Zuvor hatte sie den Anstieg 110.000 Barrel höher veranschlagt. Als wesentlichen Grund der Korrektur führte die IEA die Lockdowns in China an. Mit der sich abkühlenden Konjunktur sinke dort der Ölbedarf. Die tägliche Nachfrage Chinas werde im laufenden Jahr um 420.000 Barrel zurückgehen, prognostizierte die Agentur. (Reuters/jW)