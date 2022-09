Dringend Hilfe gegen Choleraausbruch nötig

Rami Alsayed/IMAGO/NurPhoto Dialysezentrum in Idlib

Die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien forderte am Mittwoch Hilfe der WHO gegen einen Choleraausbruch:

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) breiten sich Cholerafälle in Syrien aus. Wie Richard Brennan, Regionaler Notfalldirektor der WHO für den östlichen Mittelmeerraum, gegenüber Reuters mitteilte, wurden seit dem 25. August acht Todesfälle durch die Krankheit registriert. In Deir Al-Sor, das im Gebiet der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien liegt, wurden bereits 184 Cholerafälle registriert.

»Die Cholera hat sich im Westen von Deir Al-Sor aufgrund der Kontamination des Trinkwassers stark ausgebreitet«, so Maryam Al-Awad von der lokalen Gesundheitsbehörde. »Wir benötigen Medikamente und vor allem Chlor, um die Bakterien im verunreinigten Wasser abzutöten«, führt sie aus.

Cholera ist eine akute Durchfallerkrankung, die durch die Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser verursacht wird. Die weitgehende Zerstörung der Wasserinfrastruktur nach mehr als einem Jahrzehnt Krieg in Syrien bedeutet, dass ein Großteil der Bevölkerung auf unsichere Wasserquellen angewiesen ist. Sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung sind in katastrophalem Zustand. Insbesondere die Wasserqualität des Euphrat, an dessen Ufern Deir Al-Sor liegt, hat in den letzten Jahren unter der Reduzierung des Zuflusses durch die Türkei gelitten.

Khaled Davrisch, Vertreter der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland, betont: »Wir benötigen die Unterstützung der WHO, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Der Choleraausbruch sollte auch Anlass für die Bundesregierung zu sein, ihre Zurückhaltung bei der humanitären Hilfe in Nord- und Ostsyrien aufzugeben.«

Das im Kabinett beschlossene »Bürgergeld« kommentierte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Mittwoch:

(…) Wer Hartz IV bekommt, braucht ein reales Plus über die Inflation hinaus, damit sich die materielle Lebenslage tatsächlich bessert. Anstelle von Mangel und Entbehrung muss mehr soziale Teilhabe möglich sein. Eine reale Erhöhung der Regelsätze scheitert aber bisher an der ideologischen Verbohrtheit des kleinsten Koalitionspartners – frei nach dem Motto: Wer Reiche vor höheren Steuern schützen will, kann den Armen nichts geben. So behält aber das Bürgergeld den alten Makel des Hartz-IV-Systems: Es schützt nicht wirksam vor Armut. Dass einige Arbeitgebervertreter jetzt Beschäftigte und Grundsicherungsbeziehende gegeneinander auszuspielen versuchen ist schäbig und unanständig.

Kein einziger Beschäftigter hat auch nur einen Cent mehr im Geldbeutel, weil die Hartz-IV-Regelsätze die Armut anderer nicht verhindern. So offensichtlich von der eigenen Verantwortung für teils schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne abzulenken führt im übrigen niemanden mehr hinter die Fichte. Klar ist, für gute und gerechte Verhältnisse braucht es beides: kräftig steigende Tariflöhne für mehr Beschäftigte und einen regelmäßig angepassten Mindestlohn einerseits und armutsfeste Regelsätze andererseits.

Jetzt ist das Parlament am Zug, das Bürgergeld im bevorstehenden Gesetzgebungsverfahren nachzubessern. Und bei den ebenfalls im Herbst anstehenden Beratungen zum Bundeshaushalt muss das Geld eingeplant werden, damit eine bessere Förderung von Arbeitslosen gelingen kann.