Jordi Boixareu/ZUMA Wire/imago Ein Fahnenmeer für die Unabhängigkeit vom spanischen Zentralstaat: Barcelona am vergangenen Sonntag

Die Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien haben schon bessere Tage gesehen und gingen am Wochenende doch zu Hunderttausenden in der Hauptstadt Barcelona auf die Straße. Am Dienstag verkündete dazu die Präsidentin der Bürgerbewegung Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, dass sie von der katalanische Regionalregierung unter Pere Aragonès (ERC) eine Unabhängigkeitserklärung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verlangen werde, wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtete. Aragonès hatte sich unter anderem mit Vertretern der ANC im Regierungssitz Palau de la Generalitat getroffen. Feliu argumentierte, dass das kommende Jahr ein günstiger Moment für die Abspaltung sei, da Spanien den Vorsitz im Europäischen Rat innehaben werde. Da das Land dann mehr internationale Aufmerksamkeit genießen werde, würden »Repression und die Verletzung der fundamentalen Rechte schwieriger«.

Interne Kämpfe

Die Bürgerbewegung hatte am Sonntag den Nationalfeiertag Kataloniens, die Diada, mit einer Demonstration zelebriert. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich rund 700.000 Menschen, die lokale Polizei sprach von 150.000. Unter dem Motto »Lasst uns zurückkehren, um zu gewinnen: Unabhängigkeit!« gingen viele Bürger im fünften Jahr nach dem vom spanischen Obersten Gericht verbotenen Referendum auf die Straße. Die Abstimmung hatte am 1. Oktober 2017 stattgefunden. Laut spanischen Medien forderte der Demonstrationszug die Rückkehr des damaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Aragonès, ein Sozialdemokrat von der Republikanischen Katalanischen Linken (ERC), dass seine Regierung »auf der Seite des Volkes steht« und seine Verhandlungen mit der spanischen Zentralregierung bereits Früchte trüge. Die Repression habe abgenommen, und es werde ein neues Referendum über die Unabhängigkeit der Region geben. Konkret wurde er dennoch nicht. Bisher hatte es lediglich eine begrenzte Anzahl von Begnadigungen für die sichtbarsten Personen des Unabhängigkeitslagers gegeben. Weiteren Kompromissen verstellt sich Madrid.

Auch deshalb werden die internen Kämpfe in Katalonien immer offener nach außen getragen. Die ANC hatte Aragonès vor der Demonstration dafür kritisiert, dass er nicht zu den Kundgebungen in Barcelona erscheinen wollte, während er sich wiederholt mit Spaniens Premier Pedro Sánchez fotografieren ließ. Der Regionalpräsident lehnte seinerseits bereits den Vorschlag ab, 2023 erneut einseitig die Unabhängigkeit zu erklären. Die ERC setzt darauf, mit der ebenfalls sozialdemokratischen spanischen Zentralregierung über das Referendum zu verhandeln.

Referendum gefordert

Mitte Juni war von einem Gremium des katalanischen Parlaments die Abstimmung über eine Volksinitiative, die forderte, die einseitige Unabhängigkeitserklärung vom 27. Oktober 2017 zu reaktivieren, verhindert worden. Die Spaltung der Parteien wurde dabei sichtbar. Eigentlich hätten die Liberalen von Junts, die für eine härteren Kurs gegenüber Madrid stehen, diese Entscheidung kippen können. Doch kurz davor wurde die Junts-Politikerin und Präsidentin des katalanischen Parlaments, Laura Borràs, wegen Korruption angeklagt und suspendiert – ihre Stimme fehlte somit.

Seit Monaten stellen Umfragen fest, dass die Bewegung für die Unabhängigkeit der Region angeblich in zunehmendem Maß Anhänger verliert. Selbst wenn das stimmen sollte, wäre immer noch ein erheblicher Teil der Bevölkerung von mindestens 40 Prozent für ein unabhängiges Katalonien. Rund 70 Prozent aber fordern weiterhin ein neues Referendum – damit es Gewissheit gibt, was das Volk will.