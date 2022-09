Faeser verbietet Rockerklub

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die rockerähnliche Gruppierung »United Tribuns« verboten, der in Deutschland knapp 100 Mitglieder zugerechnet werden. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch morgen Wohnungen und Vereinsräume in neun Bundesländern, darunter 40 Objekte allein in NRW. Mitglieder der »United Tribuns« hätten schwerste Straftaten begangen, sagte Faeser. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums hatte sich die 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer gegründete Gruppe gewalttätige Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Rockergruppierungen wie den »Hells Angels« geliefert. (Reuters/jW)