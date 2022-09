Armenien weiter unter Beschuss

Alexander Patrin/IMAGO/ITAR-TASS Ein Blick auf die Stadt Vardenis nach dem Beschuss aus Aserbaidschan (14.9.2022)

Aserbaidschan hat seine Angriffe auf Armenien am Mittwoch fortgesetzt. Im Lauf des Dienstags waren die Kämpfe, die aserbaidschanische Truppen mit massivem Beschuss armenischer Stellungen ausgelöst hatten, nach einer politischen Intervention Moskaus zunächst abgeflaut. Sie flammten wieder auf, nachdem Aserbaidschan erneut Artillerieangriffe auf das Nachbarland gestartet hatte. Jerewan meldete am Mittwoch insgesamt 105 tote Soldaten; am Dienstag waren auf beiden Seiten jeweils rund 50 Soldaten ums Leben gekommen, mehrere Zivilisten wurden verletzt. In der armenischen Hauptstadt Jerewan hieß es, man fürchte, die Zahl werde noch signifikant steigen.

Unterdessen dauern die internationalen Bemühungen, den Konflikt einzudämmen, an. Am Dienstag abend kam auf Bitten des armenischen Präsidenten Nikol Paschinjan das Militärbündnis OVKS zu einer Videokonferenz zusammen; dem Bündnis gehören neben Armenien Russland, Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan an. Berichten zufolge hat die OVKS bisher lediglich ihren Generalsekretär Stanislaw Sass in das Konfliktgebiet entsandt. In Moskau hieß es allerdings, Präsident Wladimir Putin habe sich persönlich in die Verhandlungen eingeschaltet. Auch der Westen sucht die Kämpfe zu nutzen, um Einfluss zu nehmen; die EU hat einen Sonderbeauftragten in den Südkaukasus geschickt.

In Jerewan, wo die Gefahr einer umfassenden Kriegseskalation als hoch eingeschätzt wurde, wies Präsident Paschinjan vor dem Parlament unter anderem auf den Streit zwischen beiden Ländern um den »Sangesur-Korridor« hin. Er verläuft über armenisches Territorium; Baku will ihn als Transportkorridor in seine Exklave Nachitschewan nutzen. Er wäre das letzte fehlende Teilstück einer Landverbindung aus der Türkei nach Zentralasien, die zuweilen als »türkische Seidenstraße« bezeichnet wird. Baku wird – auch im aktuellen Konflikt – von Ankara unterstützt.

Zusätzliche Sorgen verursachte am Mittwoch, dass es an der Grenze zwischen den OVKS-Mitgliedern Kirgistan und Tadschikistan zu Schusswechseln zwischen Grenzposten kam. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, Schuld daran zu tragen. Derlei Schusswechsel an der Grenze sind nicht neu, lassen jedoch Befürchtungen aufkommen, im Windschatten des Ukraine-Kriegs könne in unmittelbarer Nachbarschaft Russlands ein weiterer Konflikt eskalieren.